Бывший механик БТР из россии порвал свой военный билет и призвал оккупантов возвращаться домой

Во время проведения фильтрационных мероприятий работники Государственного бюро расследований обнаруживают и граждан россии, которые выступают против действий своих соотечественников и называют их позорными военными преступлениями против человечности.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Одного из таких оперативники ГБР обнаружили в Хмельницкой области. Молодой человек родился и прожил в россии большую часть своей жизни. До переезда в Украину он проходил службу в 56-ом гвардейском центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717).

Осуждая действия российских оккупантов, парень показательно уничтожил свой военный билет и обратился к россиянам:

– Хочу обратиться к военным, своим ровесникам, подумайте, для чего вы это делаете. Перестаньте выполнять преступные приказы и возвращайтесь домой! – сказал он.

Напомним, как на Закарпатье отставной полковник МВД рф публично отказался от российского гражданства и сжег свои документы и форму.