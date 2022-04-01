Российского гонщика выгнали из шведской команды за зигование

Об этом говорится на странице команды Facebook.

Ward Racing заявляет, что решительно осуждает поведение Северюхина, которое не соответствует ценностям команды, а также осуждает российское вторжение в Украину. Нацистский жест Северюхина Ward Racing называет проявлением неспортивного поведения и объявляет о расторжении контракта с гонщиком.

Кроме того, заявление по поводу действий Северюхина сделала Международная автомобильная федерация: там сообщили, что начинают расследование этого инцидента.

Как известно, ходе церемонии награждения этапа чемпионата Европы по картингу 15-летний российский спортсмен решил показать нацистский жест.

На соревнованиях юноша выступал под итальянским флагом, поскольку из-за антироссийских санкций рф он представлять не может.

В конце концов Северюхин решил извинится за свое поведение и заявил, что не поддерживает нацизм. Его же мать заявила, что сын таким образом «посылал сердечки команде».