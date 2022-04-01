«Мама, вава болит, мама, очень больно». Свидетельство психолога, работающего с двумя девочками 9 и 11 лет, которых во время оккупации изнасиловали российские солдаты

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине погибли 183 ребенка, 342 получили ранения. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала факты жестокого изнасилования оккупантами детей. По ее словам, в Буче мальчика 11 лет изнасиловали на глазах у мамы. Ее привязали к стулу. А девочку 14 лет изнасиловали пять мужчин. Главный редактор «Бабеля» Евгений Спирин поговорил с психологом и психиатром Лилией Шакаловой, которая сейчас работает с двумя изнасилованными девочками девяти и одиннадцати лет. Их вывезли из поселков Киевской области, находившихся под оккупацией русских солдат. Обе девочки сейчас в безопасности вместе с родителями и проходят терапию. Мы не называем имен и фамилий детей. Мы обнародуем часть этого разговора. Осторожно, чувствительный контент.

– Сейчас вы работаете с изнасилованными детками?

― У меня есть две клиентки, девочки, родители которых ко мне обратились. Да, это дети, и это большая рана. Работаю с ними неделю.

– Сколько им лет?

― Одной девочке 9, второй 11 лет. Та, которой девять, очень разорвана [речь идет о влагалищных и анальных травмах, нанесенных во время изнасилования, - ред.], очень страшно. Ее уже зашили. Вторая подозревают, что она может быть беременна, потому что у нее уже были месячные, а сейчас нет. Но это может быть потому, что она перенервничала. За ней присматривает гинеколог. Одну девочку зашили еще там, по месту [под Бучей, вероятнее всего, это было в Бородянке], врач нашлась.

– Как их изнасиловали?

― Одну девочку изнасиловали в Буче. Ее мама вышла за водой с другими мамами и детьми. Один или два ребенка остались сами. Ворвались орки. Сначала изнасиловали ребенка, она начала кричать, они избили женщину [которая была рядом]. Вернулась мама [изнасилованного ребенка], а женщина, которую избивали, показывает: «Тихо, тихо, не пугай ребенка», у нее пальцы у рта. Потому что мама увидела своего окровавленного ребенка и хотела кричать. А малая говорит: «Мама, болит, мама, очень больно». Это 9-летний ребенок.

– Что со вторым ребенком?

― А второй ребенок, 11-летняя, у нее нет отца. Они жили с бабушкой. Насиловали у нее на глазах, она кричала, ее ударили по лицу, страшно было.

– Как вы проводите терапию?

― Моя задача — отделить сексуальную жизнь от того, что с ними произошло. Я рассказываю: «Вот тигр в клетке. Это очень плохие люди, они в одной стране очень плохо выросли, такие люди не живут в нормальной стране. Тигр и кошка – они похожи снаружи. Но тигр в клетке. Вот и эти люди будут все в клетке. Сейчас люди строят большую стену, чтобы таких людей больше не было». Моя задача – отделить это скотство от того, чтобы женщины эти не перестали быть женщинами.

– Обе девочки сейчас в Киеве, в клинике, в безопасности?

― Одна в Киеве, одна под Киевом.

– Как дети согласились на терапию?

― Сначала они вообще ничего не говорили. У меня большой опыт, я 40 лет практикую как психотерапевт и психоаналитик с европейским образованием. Я работала в Феофании 29 лет. У меня в кабинете было много игрушек. Но это в кабинете, дома у меня игрушек нет. Но у меня есть мои украшения. Я очень люблю серебро, и у меня его много. А девушки – они такие девушки, и изнасилованные тоже девушки. Я девочке показываю серебро, она начинает что-то смотреть. И я так осторожно, осторожно, очень осторожно начинаю с ней разговаривать. Поэтому я никому не покажу этих девчонок. И не позволю их сфотографировать.

– Их никому нельзя показывать.

― У меня 10 минут назад просили «ну хоть со спины фото сделать». Нет! Они со мной с трудом идут на контакт.