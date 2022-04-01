В россии планируют провести серию терактов на своей территории, чтоб нагнетать истерию – путину надо оправдать свои провалы

В российской федерации планируют теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма. Глава разведки Кирилл Буданов отметил, что путину это нужно, чтоб оправдать очередной провал в навязанной Украине войне и распространить истерию среди русских.

«Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину «зверств украинских националистов». Вполне возможно, что эти теракты будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения», - подчеркнул начальник ГУР.

Также он сообщил, что в Курской и Белгородской областях нагнетают панику.

«В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп», добавил Буданов.

По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.

Напомним, ночью, со 2 на 3 апреля, сгорели автомобили, принадлежавшие сотрудникам Центра специального назначения ФСБ (воинская часть 35690, Балашиха Московской области).