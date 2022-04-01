«Да конечно бери, Вова, Megabass – это офигеть какие»: Русский оккупант обрадовал родственника тем, что обворовал дом «богатого рыболова»

Российский оккупант обрадовал своего родственника в россии тем, что, будучи в Украине, обворовал дом «богатого рыболова» и украл для своего собеседника дорогие снасти.

Перехват разговора опубликовали в Службе безопасности Украины.

В ходе диалога оккупант сообщает, что «зачищает дом» украинца, у которого оказались дорогие снасти для рыбалки. Родственник этому очень рад и просит забрать все. При этом, он предупреждает рашиста, чтоб его никто не фиксировал и не обнаруживал, а то могут обвинить в мародерстве. Ведь по мнению родственника оккупанта, сворованное имущество из дома мирного жителя – это трофей.

-Короче, ввожу в курс дела. Сейчас «в гостях в доме», четыре коробки с воблерами Megabass. У богатого рыболова. Брать?

-А почем они?

-… Бесплатно. Четыре коробки.

-Да конечно бери, Вова, Megabass – это офигеть какие.

-Короче, мы сейчас зачищаем дома, рыболова богатого дом зачистили.

-Нуу.

-Четыре коробки Megabass.

-Да, бери все, что будет там. Но, смотри, аккуратно.

-Я уже взял Megabass. Потом Balisong… Че еще есть?

-Да, че там у него еще есть? Леска, крючки, плетенка?

-Ну да, короче, все забираю, да?

-Да, забирай все, и если попадутся тройники, крючки и лески. Но только не Китай. Бери там у него то, что можно брать. Ребятам дай на хранение. Кто не рыболов у нас. Ну у тебя там как, все нормально?

-Да.

-Ну, смотри аккуратно, не забывай, что такое растяжки. И чтоб вам там потом мародерство не прописали. Это вроде как трофей, но смотри аккуратно.