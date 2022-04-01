«Да конечно бери, Вова, Megabass – это офигеть какие»: Русский оккупант обрадовал родственника тем, что обворовал дом «богатого рыболова»

Российский оккупант обрадовал своего родственника в россии тем, что, будучи в Украине, обворовал дом «богатого рыболова» и украл для своего собеседника дорогие снасти.
Перехват разговора опубликовали в Службе безопасности Украины.
В ходе диалога оккупант сообщает, что «зачищает дом» украинца, у которого оказались дорогие снасти для рыбалки. Родственник этому очень рад и просит забрать все. При этом, он предупреждает рашиста, чтоб его никто не фиксировал и не обнаруживал, а то могут обвинить в мародерстве. Ведь по мнению родственника оккупанта, сворованное имущество из дома мирного жителя – это трофей.
-Короче, ввожу в курс дела. Сейчас «в гостях в доме», четыре коробки с воблерами Megabass. У богатого рыболова. Брать?
-А почем они?
-… Бесплатно. Четыре коробки.
-Да конечно бери, Вова, Megabass – это офигеть какие.
-Короче, мы сейчас зачищаем дома, рыболова богатого дом зачистили.
-Нуу.
-Четыре коробки Megabass.
-Да, бери все, что будет там. Но, смотри, аккуратно.
-Я уже взял Megabass. Потом Balisong… Че еще есть?
-Да, че там у него еще есть? Леска, крючки, плетенка?
-Ну да, короче, все забираю, да?
-Да, забирай все, и если попадутся тройники, крючки и лески. Но только не Китай. Бери там у него то, что можно брать. Ребятам дай на хранение. Кто не рыболов у нас. Ну у тебя там как, все нормально?
-Да.
-Ну, смотри аккуратно, не забывай, что такое растяжки. И чтоб вам там потом мародерство не прописали. Это вроде как трофей, но смотри аккуратно.
Напомним, еще одним доказательством мародерства стал очередной телефонный разговор, который удалось перехватить сотрудникам СБУ.