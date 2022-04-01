«Зафиксированы сотни случаев изнасилований... И даже младенец»: Зеленский рассказал о сексуальных преступлениях оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о случаях изнасилований украинских женщин и детей.

Об этом он заявил во время выступления перед литовским парламентом по видеосвязи.

– Зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, совсем маленьких детей... И даже младенец! Об этом просто страшно сейчас говорить. Но это - правда, но это было. Установлено даже это лицо, этот русский воин Бычков из Пскова. Десантник или спецназовец, который отправлял товарищам это видео. Видео того, что он делает с младенцем. Как он издевается над младенцем! Вот такой русский военный. «Защитник» детей. Вот такая «спецоперация», которую спланировали в Москве. Вот такова история борьбы за «русский мир». Вот с таким теперь будет ассоциироваться русская армия, русские десантники. Из Пскова. Изнасилование младенца... Российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать. Пожалуй скажут, как всегда, что этого не было, а если было – это была «защита русскоязычных». И это преступление – как и каждое такое преступление – останется на ответственности, в том числе и пропагандистов. В частности, тех, кто воспитывает таких десантников. Из Пскова, – сказал Президент.

Владимир Зеленский добавил, что сейчас ему интересно, как на такие поступки своих военнослужащих реагируют в минобороны рф.

– Как сейчас министр обороны российской федерации и другие авторы этой «спецоперации» оценивают ее вот такие результаты? После вот даже таких преступлений. После вот даже такого «подвига» русского солдата Бычкова? Может, российский министр обороны пригласит таких псковских десантников для защиты своих детей и внуков к себе домой, не захочет ли уважаемый господин министр? Уверен, побоится, – сказал Зеленский.

Стоит отметить, что ранее в Twitter был опубликован тред о российском военнослужащим Алексее Бычкове с роликом, где мужчина сначала говорит, что записывает «лютое видео», после чего трет щеточкой для ресниц между ягодиц младенца, а затем облизывает ее и водит ей по лицу. Время и место съемки видео неизвестны. Ролик с младенцем — не единственный, в котором Бычков демонстрирует свои сексуальные девиации. Во «ВКонтакте» выложены еще несколько видео, где он также совершает насилие над детьми.

Алексей Бычков Согласно опубликованной информации, Бычков служит в пригороде Пскова в войсковой части №64044. По словам председателя совета ветеранов 76-й гвардейской дивизии ВДВ Юрия Соседова, все военные соединения Псковской области участвуют в войне в Украине. Позже в СМИ появилась информация о задержании Бычкова.

Напомним, как омбудсмен Людмила Денисова рассказала о 25 девушках в возрасте 14-24 лет, которых российские военные держали в подвале и насиловали во время оккупации Бучи в Киевской области. Девятеро из жертв забеременели.

Еще напомним, как психолог рассказала о работе с двумя девочками в возрасте 9 и 11 лет, которых также изнасиловали российские оккупанты.