Житель Николаевщины за 14 тысяч гривен передал спецслужбам рф данные о важных объектах области – ему грозит до 15 лет тюрьмы

В прокуратуре Николаевской области сообщили, что местный житель сдавал рашистам позиции объектов, которые имели важное хозяйственное или оборонное значение. Предатель собирал эту информацию на территории береговой линии Березанского лимана, в районе Очаковской ОТГ Николаевского района.

Об этом сообщается в ведомстве.

Отмечается, что за 14 тысяч гривен – именно по такой цене житель Николаевщины оценил интересы национальной безопасности, и предоставлял все данные оккупантам.

По данным следствия, мужчина с сентября по ноябрь прошлого года, получив задание от представителей спецслужб рф, был привлечен к сбору сведений об участках местности береговой линии Березанского лимана в районе Очаковской ОТГ Николаевского района для дальнейшего использования полученной информации в подготовке к совершению взрывов объектов, имеющие важное хозяйственное или оборонное значение

За указанные действия он 17 ноября 2021 года получил 12 тысяч гривен, за которые приобрел квадракоптер, с помощью которого продолжал осуществлять видеофиксацию наиболее благоприятных участков местности для проведения десантирования диверсионно-разведывательных групп рф и изготовления «схронов» для их боеприпасов.

В период с декабря 2021 по январь 2022 года подозреваемый после выполнения новой задачи – осуществить видеосъемку местности, на которой можно незаметно разместить специально обустроенные тайники с боевыми припасами для проведения взрыва, направленного на разрушение или повреждение моста со шлюзом на дамбе через Березанский лиман, и передача врагу отснятого видеоматериала, получившего от представителей спецслужб рф денежное вознаграждение в размере еще 2 тысячи гривен.

В дальнейшем представители рф, используя вышеупомянутый видеоматериал, изготовили по меньшей мере один тайник, в который поместили 8 противотанковых мин, 11 тротиловых шашек и 2 подрывателя к противотанковым минам.

Однако реализовать свой преступный план злоумышленникам не удалось, а их действия не были доведены до конца в связи с изъятием оперативников всех боеприпасов в ходе спецоперации.