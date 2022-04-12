Механик взорванного танка 28-й бригады ВСУ с перебитыми ногами прополз более 6 км и был спасен

Боец 28-й отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего похода, механик танка, несмотря на перебитые ноги, сумел проползти не менее 6 километров, чтобы спастись.

Об этом говорится в сообщении бригады на странице в Facebook.

«О нем думали, что он 200-й, а он километр за километром на локтях, коленях, с перебитыми ногами полз к своим... Вокруг него только российская техника и солдаты и то, что они приносят на нашу землю: пожарища и уничтожение, сожженные автомобили и разбитые дома местных жителей. В середине него - жгучая боль от ранения и еще более адское желание выжить несмотря ни на что. Механик танка Т-64, боец 28-й отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего похода, в тот день он уже во второй раз заходил в разбитый оккупантами поселок на Юге нашей страны. Его броня шла первой, вдруг – вспышка и взрыв. Танк Сергея взорвался на мине», – рассказывают в бригаде.

Боец вспоминает, как он пришел в себя, понял, что его ранило, что он внутри взорванного танка и что надо срочно убираться прочь. Он смог вылезть, отползти несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее.

«Послышались очередные взрывы, выстрелы, грохот приближающегося все ближе и ближе вражеского танка. Сергей начал рыть землю руками, разгребать под собой землю и старые листья, зарываясь в них все глубже и глубже. Рашистский танк подъехал поближе, разглядел наш взорванный Т-64, его изуродованную часть, его открытые люки. «Если найдут – то живым уже не останусь», - промелькнуло в голове Сергея и он, задержав дыхание, еще сильнее прижался к земле. Рашисты уехали, но начался очередной бой. Закрепившись в деревне, россияне беспрестанно били в сторону украинской армии, которая сейчас ведет наступление на Юге нашей страны», - говорится в сообщении.

Час шел через час, почти сутки без мобильной связи, без надежды на помощь, но со страшной болью изуродованных ног он скрывался от врагов. И думал тогда только об одном - надо выбраться и выжить.

«В конце концов он отважился на отчаянный шаг – раненым добираться до своих. Пополз, со страшной болью в перебитых ногах, в горячке и с невыносимой жаждой без глотка воды, скрываясь от постоянных обстрелов и беспилотников, прочесывавших территорию - он преодолел около 6 километров. Только тогда, взобравшись на холм, его мобильный телефон нашел связь и дал шанс выжить. Сергей дозвонился своим, объяснил где он и тогда из последних сил продолжил ползти в сторону ожидаемой помощи. Побратимы успели вовремя, они забрали Сергея, когда у него уже не было сил даже произнести слово, не то, чтобы шевелиться. Его вывезли и передали медикам», – добавили в бригаде.

«Не прошло и нескольких дней, а он уже как оправился. Он спокойно рассказывает о своем спасении и не жалуется на боли в ногах и на инвалидную коляску. Единственное, из-за чего расстраивается, так это из-за прогноза врача, что ходить сможет не раньше чем через полгода. И, конечно, потому, что русская сволочь до сих пор здесь. Впрочем танкист 28-й бригады Сергей убежден, что его собратьям, украинской армии удастся уничтожить врага и вернуть ВСЕ наши земли гораздо раньше, чем врач позволит ему снова встать на ноги», - рассказали в 28-й ОМБр.

Напомним, врачи киевской больницы «Охматдет» извлекли осколок российского снаряда из головы 13-летней девочки. Она получила ранение, когда в дом её семьи в Николаевской области попал снаряд оккупантов.