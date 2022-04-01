Командование оккупантов оставило своих солдат без обещанных выплат за войну в Украине и не дает им увольняться со службы

Командование оккупантов не выплачивает российским солдатам обещанные доплаты за участие в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Военнослужащие рф из 47-й танковой дивизии, участвовавшие в боях против Украины, не получили обещанные дополнительные доплаты. Последние доплаты, которые они получили, это 2 процента к окладу за обучение еще до начала войны.

При этом статус «ветерана» теоретически могут получить только получившие ранения, лечившиеся в госпитале и имеющие официальную фиксацию повреждений.

Военные оккупанты бомбят командование обращениями по доплатам и получению статуса, но все они игнорируются. Как следствие, у военнослужащих нет ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий.

Дополнительным стимулом к ​​отказу участвовать в войне стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в рф. Чтобы не сеять панику, командование приказало транспортировать их небольшими партиями. По мнению командиров, это поможет избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных общин.

Чтобы не допустить массовых увольнений, по нежеланию участвовать в боевых действиях, в военный контракт армии рф включают положения о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения.