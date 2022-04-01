В Мариуполе подразделение николаевской бригады морской пехоты вышло из окружения и соединилось с полком «Азов»

В Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал один из офицеров бригады.

По его словам, несмотря на большую сложность, спецоперация была проведена успешно.

– Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком «Азов». Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым, – рассказал офицер бригады.

Также в сети появилось видео, как украинский воин рассказывает о том, что «Азов», морская пехота, Корд, ССО, пограничники, СБУ, Нацгвардия и другие подразделения продолжают держать оборону города.

- Русский мир устроил геноцид населению Украины. Солдаты рф от беспомощности и страха уничтожают мирных граждан и дома. Мы обращаемся ко всем - давайте, наконец, уничтожим этот омерзительный русский мир. Мариуполь - это Украина, - отметил военнослужащий.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не хватает авиации и тяжелой бронетехники, чтобы деблокировать Мариуполь. Это вооружение Украина ожидает от своих партнеров. В то же время, по словам Главы государства, защитники Мариуполя оттянули на себя большое количество врага.

Также, по словам Главнокомандующего ВСУ Украины Валерия Залужного, оборона Мариуполя продолжается, а также делается все возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирного населения во всех направлениях.

Как известно, ситуация в Мариуполе сложилась критическая. Этот полумиллионный город был полностью заблокирован российскими войсками больше месяца назад.

Жены бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали его деблокировать Мариуполь.

В то же время, по словам Владимира Зеленского, на данный момент вопрос военной деблокады Мариуполя остается сложным. Но идут договоренности о том, чтобы из города вывезти раненых и погибших украинских защитников. При этом, по его словам, он надеется в этом вопросе на посредничество Турции. И вопрос может решиться в ближайшие дни, или даже часы.

В Турции также выразили готовность провести операцию по эвакуации мирных граждан и раненных военнослужащих с помощью флота. Соответствующее предложение было отправлено турецкой стороной россии.

Несколько героических историй защиты Мариуполя опубликовали в оперативном командовании «Восток». Также о ситуации в городе рассказал заместитель командира батальона морской пехоты ВМС Украины в Мариуполе майор Сергей «Волына».