«Мне ничего не говори. Главное – предохраняйся там»: В СБУ опубликовали аудиоперехват, где жена российского оккупанта призывает мужа насиловать украинок

Жены российских оккупантов призывают своих мужчин насиловать украинских женщин.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват, опубликованный Службой безопасности Украины.

«Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине», – отметили в спецслужбе.

- Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничем не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там, – говорит женщина своему мужу-захватчику.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о случаях изнасилований украинских женщин и детей, среди которых были даже младенцы.

Также напомним, как омбудсмен Людмила Денисова рассказала о 25 девушках в возрасте 14-24 лет, которых российские военные держали в подвале и насиловали во время оккупации Бучи в Киевской области. Девятеро из жертв забеременели.

Еще напомним, как психолог рассказала о работе с двумя девочками в возрасте 9 и 11 лет, которых также изнасиловали российские оккупанты.