лукашенко назвал резню в Буче, которую устроили российские оккупанты, «спецоперацией англичан», а путин – фейком

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что резня в Буче, которую устроили российские оккупанты – это «спецоперация англичан».

С таким заявлением он выступил на совместном брифинге с президентом рф путиным.

– Это как в Буче… Мы как раз обсуждали эту политику – все кричат, ну, надо было ввести очередной пакет (санкций – прим.), нам это известно. Мы обсуждали подробно их психологическую спецоперацию, которую провели англичане, – сказал он. – Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям.

В свою очередь путин назвал резню, устроенную армией рф в Буче, «фейком, таким же как был с химоружием в Сирии».

Он также добавил, что всё действует по изначальному плану Генштаба и в России «ничего не должны скрывать, освещать работу надо объективно».

Стоит отметить, что это первая «реакция» путина на трагедию в Буче.

Как известно, после освобождения городов Ирпеня, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами. Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но лидеры европейских государств.

После этого разведка обнародовала имена росгвардейцев, причастных к военным преступлениям на Киевщине.

Кроме того, ранее сообщалось о новых содеянных зверствах врага в Буче - изнасилование 14-летней девочки впятером и 11-летнего мальчика на глазах у матери. Также на Киевщине оккупанты отрезали мужчине руки на глазах у дочери и изнасиловали 20-летнюю беременную.