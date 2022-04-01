«Кладбища прямо в городах»: Глава Луганской ОВА рассказал, как хоронят погибших и умерших жителей области

Морги в подконтрольных Украине городах переполнены телами умерших и погибших, в то время, как электроэнергия поступает с перебоями или отсутствует вообще. Тела лежат также в подвалах, хранить их невозможно, так что во время затишься волонтеры и работники коммунальных служб хоронят их в новых местах.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, все кладбища находятся за пределами городов, но из-за обстрелов захоронения там невозможны.

В Северодонецке ВГА организовала новое место захоронения в относительно безопасном месте. Ямы роют трактором и систематизируют могилы в реестр. Каждого погибшего или умершего естественным путем хоронят в отдельной могиле, за 48 дней войны - около 400 захоронений. Большинство опознаны.

В Лисичанске также организовано новое место для захоронений. Погибших и умерших хоронят в братских могилах.

Сложная ситуация в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения производят сами жители во дворах жилых секторов.