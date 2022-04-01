рф начала стягивать вооружение к границе с Финляндией после заявления о членстве НАТО, – СМИ

На территории россии по направлению к границе с Финляндией замечено тяжелое вооружение, включая ракетные системы, через несколько часов после того, как кремль предостерег Хельсинки от вступления в НАТО.

Об этом сообщает Daily Mail, передает «Укринформ».

На видео, загруженном накануне вечером, зафиксировано, как возле границы с российской стороны двигаются по дороге два береговых ракетных комплекса.

Предварительно, это мобильная система береговой обороны К-300П «Бастион-П», предназначенная для уничтожения надводных кораблей вплоть до авианосных боевых групп.

Как отмечается, развертывание войск рф происходит после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила надежду, что правительство «к середине лета завершит дискуссию» о подаче заявки на членство в НАТО.

В ответ пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что этот шаг «не улучшит» ситуацию с безопасностью в Европе, а российский депутат Владимир Джабаров добавил, что это будет означать «разрушение страны».

Как известно, россия стала угрожать Финляндии, которая собирается вступить в НАТО.

Отметим, что в настоящее время Финляндия является нейтральной страной, но после полномасштабного вторжения России в Украину там растет поддержка вступления в Североатлантический Альянс. Еще в 2017 году присоединения к НАТО хотели только 21% жителей страны, а вот в марте 2022 года на фоне российского вторжения в Украину этот показатель вырос до 62%.