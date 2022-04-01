Оккупанты звонят крымским студентам, которые учатся в украинских вузах, чтобы мобилизовать на войну

Российские захватчики в оккупированном Крыму звонят по телефону жителям украинского полуострова, а также крымским студентам, которые учатся в украинских вузах и на момент полномасштабного вторжения находились в АРК, с требованием прибыть в военкомат.

Об этом сообщили в Представительстве Президента Украины в АРК, пишет издание « Левый берег ».

«С 1 апреля на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя начался очередной, уже 15-й, незаконный призыв на срочную военную службу граждан Украины, которым РФ принудительно навязала еще и собственное гражданство, в возрасте от 18 до 27 лет », – подчеркнули в Представительстве.

По информации ведомства, за период призывов в ряды росармии привлекли более 34 тысяч крымчан. Большинство из них граждане Украины.

« В этот раз, например, согласно информации из открытых источников со ссылкой на оккупационные администрации, только из Севастополя призваны будут 500 человек » , – добавили в Представительстве.

Как известно , по информации украинского омбудсмана Людмилы Денисовой, в Крыму принудительно мобилизуют мужчин на войну с Украиной. Крымские татары в случае отказа шантажируют применением силы к их родным.

Напомним, что Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в армию