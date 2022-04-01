В Мариуполе российские оккупанты из танка расстреляли здание благотворительного католического фонда «Каритас»: погибли семь человек

В Мариуполе российские оккупаанты из танка расстреляли здание благотворительного католического фонда «Каритас». В результате обстрела погибли 7 человек.

Об этом информируют пресс-служба «Каритас Мариуполь» и Vatican News .

Инцидент произошел еще 15 марта, но о нем стало известно только сейчас. Прямым попаданием из танка россияне расстреляли здание офиса «Каритас» в Мариуполе. В это время там были люди, которые скрывались от обстрелов и искали безопасное убежище. Погибли семь человек, в том числе две работницы фонда по бухгалтерии и пятеро членов их семей.

Точной информации о количестве находившихся в то время в офисе людей нет.

«Эта драматическая новость привела всю семью «Каритас» в ужас и шок. Мы присоединяемся к скорби наших коллег из «Каритаса Украина», переживающих сегодня трагедию», - заявил генсек «Каритас Интернешл» Алоизиус Джон, осудив «неизбирательное убийство гражданских».

Напомним, что кафиры взяли в плен экипаж грузового судна в Мариупольском порту