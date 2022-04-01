Президент Германии подтвердил, что Зеленский считает его визит в Киев нежелательным

Во время визита в Польшу президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что его потенциальный визит в Киев украинская сторона назвала нежелательным.

Об этом пишет «Европейская правда».

Как известно, 12 апреля издание Bild сообщило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хотел приехать с визитом в Киев, но Президент Украины Владимир Зеленский отказал во встрече.

По данным издания, на данный момент Зеленский не хочет встречаться с ним в Киеве из-за тесных связей немецкого политика с рф в прошлом. Из Киева в офис федерального президента также поступило четкое заявление о том, что к настоящему моменту они не готовы к никаким встречам.

«Вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии мы хотели поехать в Киев, чтобы направить сильный сигнал о солидарности Европы с Украиной. Я был готов. Но, очевидно, и надо признать, что этого в Киеве не хотели», - сказал немецкий президент.

Штайнмайер в прошлом поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Немецкий президент также был активным сторонником газопровода "Северный поток-2" и считается архитектором дружественной россии политики федерального правительства.