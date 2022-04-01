«Президент и ВСУ делают все возможное и невозможное, чтоб помочь нашим воинам»: Подоляк прокомментировал ситуацию в Мариуполе

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в Мариуполе, отметив, что руководство страны о ней знает.

Об этом он написал у себя в Twitter.

«Если кремль и ненавидит сейчас что-то больше, чем Украину, то это слово «Мариуполь». 1,5 месяца наши защитники защищают город от русской орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбежками и вгрызаются в каждый метр города. Они заставляют россию платить сверхвысокую цену», - написал советник президента.

Подоляк отметил, что украинские воины сейчас находятся в заблокированном Мариуполе и имеют проблемы. Руководство страны о них знает и отслеживает ситуацию в реальном времени.

«Наши воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с запасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях. Президент и руководство Вооруженных Сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам. Но мы не можем общаться с нашими планами и действиями публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием», - сообщил Подоляк.

Напомним, В Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».