«Все варианты уже на столе»: В Британии заверили, что подготовили ответ на применение РФ химического оружия в Мариуполе

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что все варианты ответа на применение химического оружия со стороны РФ в Мариуполе, если информация об этом подтвердится.

Об этом пишут Буквы со ссылкой на Sky News.

В настоящее время британское правительство еще не проверило информацию о применении химического оружия.

По словам Гиппи, важно признать, что эти вещи могут быть использованы разными способами: от слезоточивого газа, являющегося средством против массовых беспорядков, до абсолютно разрушительных систем смертельного химического оружия.

«Я думаю, что важно четко осознавать, что есть некоторые вещи, которые выходят за все рамки, применение химического оружия получит ответ, и есть разные варианты того, каким может быть этот ответ», – отметил министр.

Британский министр также выразил свое восхищение украинским воинам в Мариуполе и отметил, что они олицетворяют все, чем можно восхищаться в украинских вооруженных силах.

Напомним, что полк «Азов» сообщил, что российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА.

До этого росСМИ сообщали, что «власти ДНР предложили «обратиться к химическим войскам» для окончания штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе».