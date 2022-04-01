Кума путина Медведчука задержали, – Зеленский

Лидера «ОПЗЖ», кума путина, Виктора Медведчука задержали.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позже. Слава Украине!» – кратко написал Зеленский в соцсетях, показав фото Медведчука.

Напомним, ранее сообщалось, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова разрешил его арест.

Как известно, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в список санкций за финансирование терроризма. Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, расследующей поставки угля из оккупированной части Донбасса в Украину и рф.

8 октября 2021 года Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения рф в Украину членов и сторонников «ОПЗЖ» не раз уличали на сотрудничестве с оккупантами. В частности, коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру.

Во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Оппоблока» и ряда других партий, связанных с рф.