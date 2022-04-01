«Пророссийские предатели и агенты спецслужб россии, у ваших преступлений нет срока годности»: В СБУ прокомментировали задержание Медведчука

В Службе безопасности Украины прокомментировали задержание пророссийского политика, кума путина Виктора Медведчука.

Комментарий был опубликован на социальных страницах ведомства.

Как известно, лидера «ОПЗЖ», кума путина, Виктора Медведчука задержали.

В СБУ отметили, что наказание настигнет всех предателей Украины.

«Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Кандалы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты! Пророссийские предатели и агенты спецслужб России, запомните – у ваших преступлений нет ни одного срока давности. Да тайники, где бы мы вас не нашли!» - написали в СБУ.

Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил своих подчиненных, отметив, что была проведена многоуровеная спецоперация по задержаию Медведчука.

«Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе», - отметил Иван Баканов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова разрешил его арест.

Как известно, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в список санкций за финансирование терроризма. Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, расследующей поставки угля из оккупированной части Донбасса в Украину и рф.

8 октября 2021 года Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения рф в Украину членов и сторонников «ОПЗЖ» не раз уличали на сотрудничестве с оккупантами. В частности, коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру.

Во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Оппоблока» и ряда других партий, связанных с рф.