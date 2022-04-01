ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский готов обменять задержанного кума путина на плененных рф украинских военных

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские кафиры начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 12 апреля доступна по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 13 апреля.

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00:23 Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять задержанного кума путина Виктора Медведчука на украинских военных, которые находятся в плену у оккупантов.

Об этом идет речь в его видеообращении к нации.

«Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого «космонавта» – в плохом смысле слова – не сработало знаменитое «Поехали!». Я считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «воин». Вот такой патриот. Что ж, если Медведчук сам избрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю в Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую ​​возможность», - заявил Зеленский.

00:06 Телеграмм-канал «Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами» сообщает о сильном взрыве на Житомирщине.

«Будьте в укрытиях! Ничего не фотографируйте», - призвали в ВСУ.

00:03 Оперативное компоновка «Юг» отчитывается. За сутки на южных рубежах нашей страны потери врага составили: 12 кафиров; 3 БПЛА; 2 самоходные артиллерийские установки; 1 реактивная система залпового огня "Град"; 5 единиц автомобильной техники; полевой состав боеприпасов противника.