Война Николаевщины: Полицейские зафиксировали последствия оккупации одного из сел в Баштанском районе

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 12 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 13 апреля.

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07:40 В Николаевской области полицейские продолжают фиксировать последствия военных преступлений регулярных войск России, сообщает ГУНП в Николаевской области.

На деоккупированных территориях сел Баштанского района стражи порядка обнаружили носители боевых элементов тактического ракетного комплекса «Точка У», более 20 гранат к РПГ, кассетные боеприпасы, снаряды калибра 122 мм.

11 апреля в нескольких населенных пунктах Привольнянской териториалньой громады работали усиленные общие группы полицейских Баштанского районного отдела, криминалисты Следственного управления, специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Николаевской области и сотрудники Баштанской окружной прокуратуры.

Правоохранители продолжили работу по фиксации фактов повреждений объектов гражданской инфраструктуры, домов и других хозяйственных построек жителей общины и случаев мародерств.

Следователи провели осмотры места происшествия, допросили свидетелей и потерпевших, зафиксировавших и получивших доказательства причастности военнослужащих вооруженных сил российской федерации к совершению преступлений на территории сел.

- О пребывании оккупантов свидетельствуют оставленные вражеские продуктовые наборы, военная одежда, нашивки, рюкзаки и ящики для боеприпасов, - рассказывает руководитель следственного управления областного главка полиции Эдуард Соловьев.

Все снаряды и боеприпасы, которые могли представлять угрозу, были уничтожены взрывотехниками. Расследование фактов военных преступлений продолжается по ст. 438 Уголовного кодекса.