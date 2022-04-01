Президент Зеленский удостоил троих воинов ВСУ звания «Герой Украины» посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил троих военнослужащих ВСУ звания Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте Главы государства.

Военнослужащие награждены посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Владимир Петрович Балюк, сержант 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, позывной «Балу».

5 апреля на юге Украины во время боя с превосходящими силами противника Владимир Балюк героически погиб. Подразделение, в составе которого Владимир командовал штурмовой группой, вело наступательные действия. Десантники должны были закрепиться в одном из населенных пунктов на юге Украины. Однако противник, чтобы сорвать наступление, бросил танки, бронетехнику и много живой силы.

«Завязалось тяжелое, жесткое и мощное сражение. Неожиданно на правом фланге появилась вражеская боевая машина десанта, которая шла прямо на наши боевые позиции. Владимир заметил боевую машину и сразу «поджарил» ее из «Джавелина». Через несколько минут появилась еще одна БМД противника. Владимир, мгновенно схватил в руки NLAW и подбил вторую «Беху». Она тоже запылала. Бой продолжался. Контратака оккупантов захлестнулась. Рашисты начали отступать, прикрывая свой уход огнем из всего имеющегося вооружения. Именно в этот момент Владимир получил смертельное осколочное ранение», - рассказал командир Балюку с позывным «Один».

В ходе боя штурмовая группа, которой командовал сержант Владимир Балюк – уничтожила 4 БМД и много оккупантов, а другие подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады – сожгли 5 российских танков и ликвидировали несколько десятков живой силы россиян.

Виктор Ярославович Оцерклевич, капитан, заместитель командира 17-й отдельной Криворожской танковой бригады имени Константина Пестушка.

В течение 2015-2016 годов Виктор Оцерклевич участвовал в антитеррористической операции на Востоке Украины. В декабре 2016 заключил контракт о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Погиб 6 апреля в бою с оккупантами возле города Бахмут Донецкой области.

Алексей Николаевич Скобля, старший сержант, уроженец Республики Беларусь, позывной «Тур». В Украину приехал в 2015 году, присоединился к тактической группе «Беларусь» (группа беларуских добровольцев), которая принимала участие в боевых действия на Донбассе на стороне ВСУ. Получил украинское гражданство.

После начала войны в Украине воевал в подразделении Сил специальных операций ВС Украины. По словам его сослуживцев, благодаря тому, что «Тур» прошел медицинские курсы, за неделю он спас десять раненых.

13 марта группа Алексея попала в засаду возле Киева, он был ранен в бедро, задело артерию.