Байден назвал войну россии против Украины геноцидом

Президент США Джо Байден впервые приравнял войну россии против Украины к геноциду.

Об этом он заявил во время своего выступления в штате Айова во вторник, 12 апреля, передает DW.

Глава Белого дома, говоря о росте цен на бензин, заметил: «Ваш семейный бюджет, ваши возможности заправить ваш бензобак не должны зависеть от диктатора, находящегося на другом конце света, который объявляет войну и совершает геноцид».

Позже он еще раз повторил это определение.

- Да, я назвал это геноцидом, - сказал Байден журналистам после своего выступления. - Становится все очевиднее, что Путин пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем.

Президент США добавил, что появляется все больше свидетельств «поистине ужасных вещей, которые россияне совершили в Украине, и нам предстоит узнать еще больше о разрушениях». По словам Байдена, установить, соответствуют ли действия российских военных международным критериям геноцида, предстоит юристам, однако для него это кажется несомненным.

Высказывания Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.

«Правдивые слова настоящего лидера, - написал он на своей странице в Twitter. - Важно называть вещи своими именами, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы пресечь дальнейшие зверства России».

Справжні слова справжнього лідера @POTUS. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022

Напомним, ранее Президент США Джо Байден называл владимира путина «настоящим головорезом» и «кровавым диктатором», ведущим аморальную войну против Украины. А также военным преступником и мясником. Что касается военных преступлений российской армии в Буче, Байден назвал их геноцидом.