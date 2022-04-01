Пентагон проведет закрытую встречу с компаниями, производящими оружие – будут обсуждать потребность Украины в вооружении

В среду 13 апреля Пентагон примет лидеров восьми ведущих американских производителей оружия США, чтобы обсудить способность отрасли удовлетворять потребности Украины в оружии, если война с Россией будет длиться годами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух человек, ознакомленных со встречей, передает УП.

Спрос на оружие вырос после того, как российское вторжение 24 февраля побудило США и союзников к передаче оружия Украине.

Ожидается, что на встрече будут обсуждены вопросы поставок, а также планирование более продолжительной войны, сообщили источники Reuters на условиях анонимности.

Офис Пентагона по закупкам и поддержке проведет 90-минутную встречу. Как ожидается, в ней примет участие заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, сказал один из источников.

Пентагон заявил, что наиболее полезным оружием являются меньшие системы – такие как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, которые Вашингтон и его союзники доставляли Украине «чуть ли не ежедневно».

Интенсивное использование, а также эффективность на поле боя, продемонстрированная украинскими силами, вызвали интерес к пополнению запасов этого оружия.

Raytheon Technologies (RTX.N) и Lockheed Martin Corp (LMT.N) совместно производят «Джавелины», а Raytheon – «Стингеры». Другими ведущими производителями оружия являются Boeing Co (BA.N), Northrop Grumman (NOC.N), General Dynamics (GD.N) и L3Harris Technologies (LHX.N).

На прошлой неделе Белый дом заявил, что предоставил Украине более 1,7 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности после вторжения, в том числе более 5000 «Джавелинов» (Javelins) и более 1400 «Стингеров» (Stingers).

Администрация оборонной безопасности Пентагона еженедельно проводит встречи своей Европейской группы по кризисному управлению для рассмотрения конкретных запросов, связанных с Украиной.

Чтобы ускорить разрешение правительства США на продажу и передачу вооружений, произведенных американскими оборонными подрядчиками, Пентагон возобновил команду для ответа на повышенный спрос.