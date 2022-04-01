В Киеве полиция задержала россиян, которые незаконно переправляли лиц в Украину для диверсий против ВСУ

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали группу лиц, незаконно пересекших границу Украины. Это – трое россиян, 1992 и 1998 годов рождения.

Об этом сообщает Нацполиция.

Как рассказал заместитель начальника следственного управления полиции Киева Артем Родыгин, правоохранители установили, что в течение 2021-2022 годов группа граждан российской федерации, вступив в преступный сговор, организовали схему по незаконной переправке граждан России через государственную границу Украины с целью преступной деятельности против военных подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

- Правонарушители снимали жилье в Киеве и подыскивали граждан Украины, которые открывали бы в банках на свое имя счета, осуществляли необходимые перечисления средств, помогали передвигаться по территории Украины и передавали сведения, которые могут повредить суверенитету и территориальной целостности нашего государства. Во время проведенных обысков у фигурантов уголовного производства выявлены и изъяты банковские карты, на которые перечислялись средства, а также средства связи и флэш-накопители, - сообщил Родыгин.

Трое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и по согласованию с прокурором Киевской городской прокуратуры поставлено в известность им о подозрении в совершении преступлений.

Также им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках следствия правоохранители устанавливают причастность указанных лиц к другим преступлениям.

Правонарушителям грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.