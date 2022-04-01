«Сложный и очень рискованный маневр»: В ОП официально подтвердили, что несколько сотен николаевских морпехов соединились с «Азовом» в Мариуполе

Фото: иллюстрация Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что соединение подразделения 36-й бригады морской пехоты с полком Азов в Мариуполе было сложным и очень рискованным маневром.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного манёвра прорвались на соединение с полком «Азов», который профессионально обеспечил это мероприятие», - сообщил Арестович.

Также он указал несколько результатов этой спецоперации:

1. «Азов» получил существенное подкрепление.

2. 36-я бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс.

3. Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны.

«В общем, система обороны города приросла и укрепилась. Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твёрдо сохраняют управление войсками. Давайте и мы не терять. Армия знает, что делает», - резюмировал советник главы ОП.

Напомним, 12 апреля мы сообщили о том, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».