Макрон назвал «братскими народами» украинцев и россиян, и не готов назвать войну геноцидом

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал россиян и украинцев братскими народами и считает, что называть действия россиян на Украине геноцидом неуместно.

Об этом он сказал в интервью телеканалу France 2, сообщает Hromadske.

- Сегодня я был бы осторожным с такими терминами (как геноцид, - ред.), потому что эти два народа (русские и украинцы, - ред.) - братья. Я хочу продолжать пытаться насколько возможно остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики будет этому способствовать, — заявил Макрон, отвечая на вопрос, будет ли он, как и президент США Джо Байден, использовать термин «геноцид» для обозначения убийств украинцев российскими военными.

В то же время французский президент отметил, что Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну, на которой были совершены военные преступления, требующие расследования.

Как известно, во Франции 10 апреля прошел первый тур выборов президента, по результатам которого во второй тур вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон и кандидат в президенты от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Напомним, Президент США Джо Байден впервые приравнял войну россии против Украины к геноциду.