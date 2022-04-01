В Эстонии женщины устроили перед посольством россии акцию против изнасилований украинок российскими солдатами

В столице Эстонии Таллине женщины вышли к посольству России в знак протеста против массовых изнасилований украинок русскими солдатами.

Об этом сообщило UkraineNewsLive в Twitter.

«Русские солдаты насилуют и убивают невинных женщин и детей в Украине. Люди, поддерживающие эту войну, также поддерживают военные преступления, неприятные убийства, соучастниками которых они являются. Это наше послание сторонникам режима Путина (в россии, Эстонии и везде)», – заявили организаторы протеста.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о случаях изнасилований украинских женщин и детей.

Также омбудсмен Людмила Денисова рассказала о 25 девушках 14-24 лет, которых российские военные держали в подвале и насиловали во время оккупации Бучи в Киевской области. Девять из жертв забеременели.

Еще напомним, как психолог рассказала о работе с двумя девочками в возрасте 9 и 11 лет, которых также изнасиловали российские кафиры .