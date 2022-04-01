В Турции заявили, что ожидают в ближайшие дни позитивных сдвигов в вопросе эвакуации мирного населения из Мариуполя

Турция прилагает все силы для организации безопасной эвакуации мирного населения, в том числе граждан Турции, из города Мариуполь на юге Украины.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

По его словам, Минобороны Турции находится в постоянном контакте с оборонными ведомствами РФ и Украины по ситуации в Мариуполе.

- Мы предпринимали и продолжаем предпринимать все необходимые шаги по организации безопасной эвакуации из Мариуполя, в том числе, готовы выделить морские суда. Уже в ближайшие дни ожидаем определенных позитивных сдвигов по этому вопросу, - сказал Акар.

Глава оборонного ведомства Турции подчеркнул, что в последнее время гуманитарная ситуация в Мариуполе еще более ухудшилась.

- Часть города под контролем России, другая – украинская. Турция со своей стороны готова приложить силы для решения гуманитарных вопросов, - отметил он.

Касаясь ситуации в Черном море и на Босфоре, где ранее были обнаружены морские мины, турецкий министр подчеркнул, что Турция обладает всеми возможностями для выявления и нейтрализации подобного рода угрозы.

- Тральщики, патрульные самолеты, вертолеты и БПЛА постоянно исследуют морскую зону. К нейтрализации мин готовы наши специалисты, - сказал Акар, напомнив, что до сегодняшнего дня выявлены и уничтожены уже 3 морские мины.

Комментируя вопрос о том, как морские мины могли так быстро пересечь Черное море и достичь Босфора, Акар отметил, что по этому вопросу есть множество предположений.

- Без наличия конкретных данных, заявлять что-либо нельзя. Это было бы неправильно, - сказал министр.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не хватает авиации и тяжелой бронетехники, чтобы деблокировать Мариуполь. Это вооружение Украина ожидает от своих партнеров. В то же время, по словам Главы государства, защитники Мариуполя оттянули на себя большое количество врага.

Также, по словам Главнокомандующего ВСУ Украины Валерия Залужного, оборона Мариуполя продолжается, а также делается все возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирного населения во всех направлениях.

Как известно, ситуация в Мариуполе сложилась критическая. Этот полумиллионный город был полностью заблокирован российскими войсками больше месяца назад.

Жены бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали его деблокировать Мариуполь.

В то же время, по словам Владимира Зеленского, на данный момент вопрос военной деблокады Мариуполя остается сложным. Но идут договоренности о том, чтобы из города вывезти раненых и погибших украинских защитников. При этом, по его словам, он надеется в этом вопросе на посредничество Турции. И вопрос может решиться в ближайшие дни, или даже часы.

В Турции также выразили готовность провести операцию по эвакуации мирных граждан и раненных военнослужащих с помощью флота. Соответствующее предложение было отправлено турецкой стороной россии.

Несколько героических историй защиты Мариуполя опубликовали в оперативном командовании «Восток». Также о ситуации в городе рассказал заместитель командира батальона морской пехоты ВМС Украины в Мариуполе майор Сергей «Волына».