В селе на Херсонщине оккупанты убили шестерых мужчин и женщину, а для сокрытия преступления взорвали дом

Во вторник, 12 апреля, в Херсонской области расстреляли в жилом доме семерых человек, а потом взорвали дом с телами погибших.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, 12 апреля 2022 года в селе Правдино Белозерского района военнослужащие вооруженных сил рф расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину. После этого, намереваясь скрыть преступление, оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств происшествия, а также идентификации погибших.

Напомним, что Венедиктова заявила, что на Киевщине из-за оккупантов погибли 1222 человека.