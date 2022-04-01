МИД Украины разочарован словами Макрона о «братских народах» и его «позицией» по геноциду

Министерство иностранных дел Украины разочаровано, что президент Франции Эммануэль Макрон не решился назвать преступления россии в Украине геноцидом, а также объяснило, почему пропаганда рф о «братском народе» неуместна.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

– Нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает. Украина и россия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году. Тогда русские «братья» якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тысяч украинцев. Этот миф окончательно разрушился, когда первые российские ракеты улетели на украинские города в феврале, – заявил Николенко.

- «Братский» народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого «братского» народа. К зверстам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги, - добавил он.

Представитель МИД подчеркнул, что сейчас «нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о «братных» связях русского и украинского народов».

Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал россиян и украинцев братскими народами и считает, что называть действия россиян на Украине геноцидом неуместно.