«Эти ублюдки будут жестоко наказаны, а жизнь их родных превратится в ад»: єВорог распознал первые лица убийц в Буче, Ирпене и Гостомеле

Новая функция в чат-боте «єВорог» помогла распознать первых российских оккупантов, причастным к зверским военным преступлениям в Киевской области.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

«Недавно мы добавили в чат-бот еВраг возможность сообщать нам об оккупантах Бучи, Ирпеня и Гостомеля. И уже благодаря вам получили 31 заявку об убийцах, которые понесут жестокое наказание за свои поступки», - сказано в сообщении.

В Минцифрах напомнили, что если вам, вашим родным или знакомым удалось зафиксировать лицо русских оккупантов на фото, видео или через системы видеонаблюдения, присылайте их в чат-бот.

По возможности, вместе с кадрами присылайте в чат-бот детали, которые помогут быстрее распознать российских солдат:

- их ФИО, - военное подразделение, - действия в определенный промежуток времени.

«Найдем каждого, кто убивал, насиловал, грабил и уничтожал нашу землю. Эти ублюдки будут жестоко наказаны, а жизнь их родных превратится в ад », - подчеркнули они.

Напомним, что ранее в Украине создали онлайн-архив военных преступлений, совершенных россией.