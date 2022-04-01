Президент Зеленский просит страны Запада помочь Украине оружием, которое остановит войну

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада и всего мира помочь с поставками оружия для украинской армии.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Разные эксперты говорили, что Украина не продержится больше недели, если Россия вторгнется. Нам не только удалось остановить российскую армию – мы их отбросили! Но наша война еще далеко не окончена. Это был только первый раунд. Путин и его армия изменяют свою стратегию. Они усиливают свои войска, чтобы еще сильнее нажать на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь».

«Россия не намерена останавливаться на Украине. Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является «следующей логической целью» после Украины. Так, или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей», - отметил Зеленский.

По его словам, чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный список оружия.

«Обращаюсь к гражданам всего мира с просьбой помочь донести вашим правительствам, администрациям президентов, руководителям ваших стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну. Нам срочно нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты», - сказал Зеленский.