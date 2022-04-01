Оккупанты принудительно вывезли в рф более 500 тысяч украинцев, - Зеленский

Россия незаконно вывезла из Украины более 500 тысяч украинцев.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту Эстонии, сообщает Офис Президента.

Зеленский призвал Евросоюз прекратить финансовое сотрудничество с россией и с помощью санкций заставить её прекратить депортации.

«Массовые депортации, фильтрационные лагеря, последовательная попытка уничтожить всех, кто поддерживает национальную идею. На сегодняшний день уже более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Только представьте, сколько это! Депортированных украинцев лишают документов. У них забирают телефоны. Пытаются перевезти в отдаленные регионы Российской федерации. Всячески препятствуют попыткам возвращения в Украину. Детей разводят с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи».