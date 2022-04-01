Оккупанты принудительно вывезли в рф более 500 тысяч украинцев, - Зеленский

Россия незаконно вывезла из Украины более 500 тысяч украинцев.
Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту Эстонии, сообщает Офис Президента.
Зеленский призвал Евросоюз прекратить финансовое сотрудничество с россией и с помощью санкций заставить её прекратить депортации.
«Массовые депортации, фильтрационные лагеря, последовательная попытка уничтожить всех, кто поддерживает национальную идею. На сегодняшний день уже более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Только представьте, сколько это! Депортированных украинцев лишают документов. У них забирают телефоны. Пытаются перевезти в отдаленные регионы Российской федерации. Всячески препятствуют попыткам возвращения в Украину. Детей разводят с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи».
«Поэтому я призываю вас на уровне Евросоюза найти такие инструменты влияния на Россию, такие инструменты давления, которые могли бы остановить депортации и вернуть всех депортированных людей домой. У Евросоюза есть сила, чтобы это обеспечить. Евросоюз должен использовать эту силу. Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать денег от европейских государств или компаний. Евросоюз не имеет права являться спонсором депортаций. Евросоюз не имеет права являться спонсором войны», - сказал Зеленский.