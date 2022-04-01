«Короче, грабанули их, нифигово»: российский оккупант похвастался супруге ограблением заправки и продуктового склада

Коллекцию перехваченных телефонных разговоров пополнила еще одна запись, в которой оккупант со смехом делится опытом мародерства в Украине.

Об этом сообщает СБУ.

«Мы на заправку заезжаем, там просто никого нету. Как начали красть все себя, набирать. Еда, не еда. Напитки всякие, бутылки. Как начали это все в сумки себе набирать, короче. Илюха наш там, булочки, энергетики, напитки ящиками в машину», - рассказал он.

Однако, этого оказалось мало и российские солдаты решили сломать замок на двери, за которым был склад с алкоголем.

«Там еще одна комната под замком была. Мы тот замок сломали, открываем, а там склад. Пиво, водка, напитков там всяких. Полностью склад забитый. Я давай тоже, все в машины загружать. Короче, грабанули их, нифигово», - добавил он.

И единственное, что не понравилось жене в этом рассказе – что мужчина мог выпить энергетики, которые вредят его здоровью.