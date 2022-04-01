В Мелитополе неизвестные ликвидируют оккупантов – разведка говорит об уничтожении 70 российских военных

Неизвестные патриоты ликвидируют оккупантов в Мелитополе.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В период с 20 марта по 12 апреля ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были в том числе «кадыровцы».