Российские хакеры пытались оставить без электроэнергии одну из областей Украины

Российские хакеры пытались лишить одну из областей Украины доступа к электроэнергии.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Специалистам одного из облэнерго при поддержке Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA удалось предотвратить сложную атаку со стороны российских хакеров. Ее целью было отключение от электроснабжения всего региона.

«На прошлой неделе правительственная команда CERT-UA получила информацию о вероятной компрометации IТ-системы одной из региональных энергокомпаний. Специалисты вовремя обнаружили вредоносное программное обеспечение, которое должно было быть активировано вечером 8 апреля. Его активация привела бы к обесточиванию определенной территории страны и лишила бы электроснабжения большое количество гражданского населения», - отмечено в сообщении.

- К сожалению, когда мы вмешались, часть IТ-инфраструктуры уже была поражена. Поэтому параллельно с предупреждением распространения вредоносного программного обеспечения специалисты занимались оперативным восстановлением его работоспособности, чтобы пользователи не почувствовали перебоев в электроснабжении. Собственно, так и вышло. Никаких сигналов, что пропал свет, не было зафиксировано. И это результат своевременной оперативной реакции работников предприятия и специалистов CERT-UA, - отметил заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.

Расследование установило, что за этой атакой стоит хакерская группа Sandworm. Это военные хакеры РФ, цель которых – выведение из строя высоковольтных электрических подстанций, уничтожение компьютеров, инфраструктуры рабочих станций и серверов, поражение сетевого оборудования.