Медведчук пытался сбежать в Приднестровье, его сопровождали силовики-предатели, - глава СБУ Баканов

ФСБ пыталась вывезти Виктора Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. Но СБУ задержала беглого нардепа по дороге – на выезде из Киевской области.

Об этом глава СБУ Иван Баканов сообщил во время национального телемарафона.

- Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях. Президент дал поручение, и мы активизировали все возможности, чтобы это поручение выполнить и найти Медведчука. Было проведено много аналитической и оперативной работы, которая успешно завершилась, - заявил Баканов.

При этом он подчеркнул, что украинской спецслужбе противостоял не только лично Медведчук, но и ФСБ, стремившаяся вывезти кума Путина за границу.

- Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем – в Москву. К ее реализации привлекли даже представителей преступного мира и коррумпированных стражей порядка, - рассказал Баканов.

Он отметил, что ФСБ пыталась максимально замаскировать свои планы: вбрасывала дезинформацию, специально делала фейковые «сливы», пыталась организовать «липовые» маршруты для эвакуации Медведчука и пустить СБУ по ложному следу, даже подготовила «псевдо-медведчуков» для отведения внимания.

- На самом деле Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там – на лодке переправить в т.н. Приднестровье, где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось! – добавил Баканов.

Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, определила настоящий маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ. Это позволило оперативникам и следователям СБУ задержать Медведчука по дороге – во время его выезда из Киевской области.

- Отмечу, что его сопровождали украинские стражи порядка, которые также будут отвечать за свои действия! Теперь Медведчука ждет суд, избрание меры пресечения, а вернее его подтверждение – содержание под стражей. А потом, я надеюсь, заслуженное наказание, - сказал Баканов.

Также он добавил, что задержание Медведчука дает сигнал каждому предателю Украины – никто не избежит наказания, и СБУ сделает для этого все возможное.