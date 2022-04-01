Настоятеля одесского храма из спасательного судна «Сапфир» пытают в российском СИЗО

Настоятеля одесского Свято-Троицкого собора Василия Вырозуба россия незаконно удерживает в СИЗО №2 Белгородского района города. Священника подвергают пыткам и обвиняют в «шпионаже».

Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

«Василий был захвачен в плен русскими военными вместе с другими участниками гуманитарной миссии спасательного судна «Сапфир». Кроме отца Василия Вырозуба в следственном изоляторе находятся еще почти 150 украинских военнослужащих, которые так же подвергаются пыткам со стороны представителей администрации СИЗО», - сообщила омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что такие действия оккупантов являются нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советами ООН.

Уполномоченная ВР по правам человека обратилась на этот счет в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, а также на экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ.

Напомним, что 26 февраля г. осейские военные захватили в районе острова Змеиное спасательное судно «Сапфир». 12 апреля из освобожденного от российских окунтов спасательного судна «Сапфир» пришвартовали в порту Измаил.