Охранник Медведчука рассказал, как тот сбежал из-под домашнего ареста

Охранник Медведчука Андрей Таран рассказал, как кум путина сбежал из своего особняка, где он находился под домашним арестом.

Видео показаний охранника Медведчука опубликовала СБУ.

- 23 февраля 2022 года я осуществил под руководством Мартынова Андрея Юрьевича два выезда вокруг территории нашего объекта по улице Медвинская, для усыпления бдительности сотрудников полиции, которые были закреплены за нашим объектом. В третий раз мы выехали уже с объектом по улице Медвинская втроем – Мартынов, я и Медведчук Виктор. Спустившись вниз, по улице Монтажников, мы пересели на другую машину, где нас ждал знакомый мне человек по имени Богдан. По прибытию по новому адресу, по улице Яслинская 11В, он нас оставил и уехал вновь. Вернулся через 20-30 минут, привезя с собой сотрудника – повара.

- В мои обязанности входила охрана дома и охрана Медведчука. Здесь мне была рассказана легенда, что этот дом арендует семейная пара из Италии. Медведчук общался с женой. При их разговоре я слышал слова – ФСБ, они все сделают, они помогут. Я слышал, что будет готовиться побег с этого адреса, я предположил, что это будет скоро. Ко мне подошел Медведчук и сказал, что в течение 20 минут за мной приедут военные, - говорит охранник.