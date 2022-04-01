Командир николаевских морпехов записал обращение из Мариуполя: «Продолжаем выполнять боевые задачи, наш дух силен»

Прокопенко и Волынский Командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко и командир батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский опубликовали видеообращение из Мариуполя и заверили, что продолжат оборону города.

Об этом сообщил «Азов» в Telegram.

Напомним, что ранее николаевские морпехи из 36-й бригады в результате четко спланированной спецоперации смогли выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».

- Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты, настоящими воинами, героями, которые остались верными присяге, украинскому народу и дальше продолжают с нами оборонять город. Они настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора, - сказал Прокопенко.