Командир николаевских морпехов записал обращение из Мариуполя: «Продолжаем выполнять боевые задачи, наш дух силен»

Командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко и командир батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский опубликовали видеообращение из Мариуполя и заверили, что продолжат оборону города.
Об этом сообщил «Азов» в Telegram.
Напомним, что ранее николаевские морпехи из 36-й бригады в результате четко спланированной спецоперации смогли выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».
- Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты, настоящими воинами, героями, которые остались верными присяге, украинскому народу и дальше продолжают с нами оборонять город. Они настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора, - сказал Прокопенко.
- Слава Украине! Провели успешную операцию с полком «Азов». Присоединились к ним, провели успешную перегруппировку. Продолжаем выполнять боевые задачи. Наш моральный дух силен, мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все, что от нас необходимо для успешного завершения нашей боевой задачи, - заявил Волынский.