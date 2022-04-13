США выделят Украине дополнительное вооружение на $800 миллионов – артиллерию и вертолеты

Президент Джо Байден заявил, что США выделят Украине вооружение и боеприпасов на 800 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Я только что разговаривал с Президентом Зеленским и поделился с ним, что моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 миллионов долларов. Украинские военные использовали оружие, которое мы предоставляем, с разрушительным эффектом. Пока Россия готовится усилить свои атаки на Донбассе, Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине возможности для самозащиты».

«Этот новый пакет помощи будет включать в себя многие из уже предоставленных нами высокоэффективных систем вооружений, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, Россия начнет на востоке Украины. Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов. Кроме того, мы продолжаем содействовать передаче значительных сил и средств от наших союзников и партнеров по всему миру», - заявил Байден.

Предполагаемый список вооружения для Украины от США, пишет NEXTA Live: