ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Ведутся переговоры об освобождении 169 нацгвардейцев, взятых в плен на ЧАЭС

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 13 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 14 апреля.

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0:27 Ведутся переговоры об обмене 169 военнослужащих Национальной гвардии Украины, попавших в плен на ЧАЭС, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

- Мы, к сожалению, должны констатировать, что там попали в плен 169 военнослужащих Нацгвардии. Сегодня часть из них, по нашей информации, находится на территории Беларуси, часть – в России. Мы были на месте, где их удерживали. Это подземелье без света, без возможности нормально общаться. У них изъяли все средства связи, когда они находились там. И потом их увезли. Какая их судьба, к сожалению, сказать не могу. Ведутся переговоры об их обмене. Но мы понимаем, что это будет возможно только после окончания активной фазы боевых действий, - отметил министр.



00:15 Российские оккупанты, которые входили в Украину через Чернобыльскую зону, надругались не только над украинской, но и над белорусской символикой.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Традиционно рашисты оставили после себя свинарник. Они даже украли кровати из помещения пограничников. Пограничные столбы с символикой двух стран поломали и покидали на землю», - сообщили в Госпогранслужбе.

0:10 В Херсонской области российские оккупанты похитили депутата Скадовского райсовета от ЕС Владимира Курикова.

Об этом сообщил в Facebook экс-нардеп Сергей Хлань.

«Это известный патриот, который был в списке кандидатов в депутаты Херсонского областного совета», - отметил Хлань.

00:06 В Грузии провели символические похороны Путина.