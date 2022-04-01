«Война может закончиться только стратегическим поражением России», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война закончится стратегическим поражением России.

Об этом Зеленский сказал во время своего видеообращения.

- Российские войска усиливают активность на восточном и южном направлениях. Пытаются отыграться за свои поражения. Продолжают ракетно-бомбовые и артиллерийские удары, заводят технику… Пытаются забрать в свою армию жителей юга Украины из временно оккупированных районов.

- Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует, прежде всего, об их неуверенности. О том, что даже имея значительные запасы советской военной техники и значительное количество солдат, которых командование не жалеет от слова «совсем», российские военные сомневаются в своей способности сломать Украину. Что ж, делаем все, чтобы их сомнения оправдались.