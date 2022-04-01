Война на Николаевщине: Оккупанты сохраняют активность в районе Александровки

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 13 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 14 апреля.

Информация постоянно обновляется:

08:42 Группой пиротехнических работ ГСЧС 13 апреля отработано 28 адресов и изъято 42 боеприпаса, говорится в суточной сводке ГУ ГСЧС по состоянию на 08:00 14 апреля.

Всего с начала войны сотрудники ГУ ГСЧС изъяли 985 взрывоопасных предметов и обработали на 1369 заявок.

Также отмечается, что 13 апреля в результате вражеских обстрелов горели склады на предприятии, расположенном в Николаевском районе. Пожарные 16-й государственной пожарно-спасательной части ликвидировали пожар площадью 900 квадратных метров.

07:38 На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций, говорится в сводке Генштаба по состоянию на 06:00 14 апреля.

Оккупанты оказывают огненное влияние на подразделения наших войск. Враг ведет боевые действия в районе Александровки.

Также противник пытается возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки (недалеко от админграницы с Днепропетровщиной, – ПН).