Премьер Канады также считает действия РФ в Украине геноцидом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что российскую агрессию против Украины правильно называть геноцидом.

Об этом он заявил журналистам во время пресс-конфернции.

– Я думаю, как подчеркнул президент Байден, существуют официальные процессы, связанные с определением геноцида, но я считаю абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово «геноцид» в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин, – заявил Трюдо.

Трюдо сказал, что целенаправленные нападения на мирных жителей и больницы, сексуальное насилие против украинского населения и то, как они нападают на украинскую идентичность и культуру – все это военные преступления, за которые несет ответственность Путин.

Таким образом, Трюдо стал вторым западным лидером, назвавшим нынешние действия РФ геноцидом.

Как известно, ранее действия рф в Украине геноцидом назвал президент США Джо Байден.

Также напомним, что Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал россиян и украинцев «братскими народами» и считает, что называть действия россиян на Украине геноцидом неуместно. МИД Украины разочарован словами Макрона о «братских народах» и его «позицией» по геноциду.