«Это город с характером и враг никогда не сможет его сломить», – Нардеп Гайду о единстве николаевцев в борьбе с оккупантами

Нардеп Александр Гайду заявил, что Николаев, который со всей страной уже 50 дней воюет с оккупантами, не будет сломлен оккупантами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«50 дней сопротивления. Они ошибочно полагали, что возьмут Украину за три дня, мы стоим уже 50 дней, и будем делать это столько, сколько нужно – до самой Победы. Вся Украина сегодня объединилась для того, чтобы помочь нашим защитникам дать достойный отпор врагу. Все мы сегодня находимся на фронте, только каждый на своем. Кто-то защищает свой дом в горячих точках, кто-то развозит еду нуждающимся, кто-то шьет форму нашим военным, а кто-то плетёт сетки по ночам. Когда враг пришел в наш дом, мы не были к этому готовы, но мы взяли себя в руки за считанные минуты и вступили в бой. И сегодня все мы делаем невозможное. Мы делаем это гордо, смело и уверенно. Именно потому мы победим!» – отметил народный депутат от «Слуги народа».

Он также подчеркнул о духе николаевцев и их вкладе в борьбу с оккупантами.