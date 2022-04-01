«Где «Москва»? «Она утонула»: В ОП сообщили, что после ракетного удара флагман ЧФ россии пошел ко дну

В Офисе Президента Украины заявили, что ракетный крейсер «Москва» затонул.

Об этом в Facebook заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

Как известно, флагман черноморского флота рф «Москва» поразили украинскими ракетами вечером 13 апреля.

«Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены. Плюс - флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух. Где «Москва»? «Она утонула». Утопление «Москвы» - колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён ВМВ. Очень звонкая пощёчина, тем более символическая по названию. Не ходили бы вы, черти, в Украину», – написал Арестович в соцсети.

Стоит отметить, что в минобороны рф также заявляли о пожаре и последующем взрыве боезапаса на крейсере «Москва», но отказались назвать причины этого пожара. С российского крейсера был передан сигнал SOS.

Через время крейсер «Москва» опрокинулся на левый борт и корабль был без электропитания.

Также сообщалось, что экипаж судна в составе 54 человек подобрало турецкое судно.

Ночью 14 апреля в Турции и Румынии также заявили о том, что крейсер «Москва» затонул.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook заявил, что после ликвидации ракетного крейсера «Москва», суммарное количество крылатых ракет кораблей ЧФ РФ, находящихся в Черном море, уменьшилось с 72 до 56.